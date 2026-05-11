「子会社＝左遷」という常識は、本当に正しいのか――。“日本人の思い込み”に、ソニー元社長・出井伸之氏（1937〜2022）が異議を唱える。【写真】この記事の写真を見る（2枚）なぜ彼は「出向はチャンス」と言い切るのか。異端の出世を遂げた男の人生を、ノンフィクション作家・児玉博氏の新刊『ソニー神話を壊した男 出井伸之が創った未来』（小学館）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ