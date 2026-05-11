物価高が続いているなかでの価格据え置き宣言です。イオンは、プライベートブランド「トップバリュ」の食品などおよそ3500品目について、この夏は価格を据え置くと発表しました。たとえばパスタは、原料の調達先をイタリアからトルコに変更、またティッシュは箱をコンパクトにして輸送効率を高めるなどで、コストを抑え、品質も値段も維持したとしています。帝国データバンクは、原油高などを背景に、夏以降、食品の値上げが広がる