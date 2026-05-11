キッチンが狭いと、収納スペースの確保に苦労しますよね。壁面に収納スペースを作りたくても、吸盤タイプの収納グッズだと落下が心配だし、ワイヤーラックなどを使うのも少々面倒…。そこでおすすめなのが、ダイソーの『キッチントレー（UKASEL）』。跡が残りにくい粘着タイプのトレーで、理想の壁面収納が叶います！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチントレー（UKASEL）価格：￥330（税込）サイズ（約）：8cm×18.9