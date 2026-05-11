せっかく買った野菜が気付いたらしなしなに…なんてことが多々。野菜は種類によって適した保存環境が異なるので、管理が難しいですよね。ダイソーの『鮮度保持袋』に詰め替えれば、野菜の鮮度をより長く保つことができ、フードロス対策に一役買ってくれます！無駄がなくなり、節約にもつながりますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鮮度保持袋（Mサイズ、8枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦400mm×横250mm×厚