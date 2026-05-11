こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。同じアイシャドウでも目の形で仕上がりの印象が違うと感じませんか？今回は目の形×パーソナルカラー別に似合うアイシャドウの色と塗り方をご紹介します！【詳細】他の記事はこちらイエベ×目の形別アイシャドウの塗り方イエベ×一重さんオススメアイシャドウ：CEZANNEペールトーンアイシャドウ01コットンベージュBをまぶた全体に塗った後、Dを