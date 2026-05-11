今回ご紹介するのはダイソーで見つけた黒ポーチ。ぱっと見はよくあるシンプルなアイテムに見えるのですが、実は容量が変わる魔法のようなポーチなんです！普段使いはもちろん、旅行時などモノをたくさん持っていきたいときにも大活躍。220円（税込）でも納得のクオリティですよ♪早速チェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：拡張ポーチ価格：￥220（税込）サイズ（約）：通常時 19.5×11×2cm／拡張時