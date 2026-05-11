セリアで何気なく目に留まったお洒落なフリル付きミニクッションが、よく見てみるとなんと美味しそうな餃子の形！『フリルミニクッション ギョウザ』はもちっと弾力＆ふわふわ起毛の極上の触り心地で、お部屋にポンと置くだけで会話のきっかけになる遊び心満載のアイテム。110円とは思えない癒し感に感動ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フリルミニクッション ギョウザ価格：￥110（税込）サイズ（約）：約23×14