◆仲良くしたいけど勇気が出なくて困っていたら、猫とたぬきにヒントをもらって…？／深夜3時のくろねこ喫茶2(11)ねえ、知ってる？真夜中に猫が集まる喫茶店があるんだって。「ねことじいちゃん」作者による書き下ろし連載。◆【第11話-1】｜ころころひとくちドーナツ（C）ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止【1/3ページ】迷い込んだのは、珍しいおちびのお客さん…!?