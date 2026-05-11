◆東京ドームホテルの初夏ビュッフェ。開業26周年を祝う「アニバーサリーフェア」でフォアグラや上海蟹などの美食を堪能東京ドームホテルのスーパーダイニング「リラッサ」では、開業26周年を記念した「アニバーサリーフェア〜シェフによる技の饗宴〜」を2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで開催する。フォアグラや上海蟹を使った料理から、桃や柑橘などのサマーフルーツを主役にしたスイーツまで、さまざまなジャンルが集う