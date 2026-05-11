◆特別貴賓室での写真撮影タイム付き！非日常の体験ができる神戸北野テラスの「天空のアフタヌーンティー」神戸の街や港、海を一望できる絶好のロケーションに位置する「神戸北野テラス」にて、新しいアフタヌーンティー体験が楽しめる「天空のアフタヌーンティー」がスタート。フランス料理の技術をベースにしたスイーツやセイボリーを味わえるだけでなく、景色や空間、さらに特別貴賓室での撮影体験までをセットにした「ここで