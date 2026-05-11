仮釈放されたタクシン元首相＝11日、タイ・バンコク（共同）【バンコク共同】タイのタクシン元首相（76）が11日、首都バンコクの刑務所から仮釈放された。汚職罪で昨年9月から1年の刑期で収監されたが、年齢や刑務所での態度などの基準を満たしたとして矯正局が約8カ月で仮釈放を認めた。タクシン派「タイ貢献党」は今年2月の総選挙で第3党に転落しており、仮釈放による政界への影響は限定的との見方が多い。タイでは4月に「タ