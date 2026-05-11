タレントの成瀬いな（25）が11日までに自身のインスタグラムを更新。愛車・ドラッグスターとの2ショットを公開した。「バイク女子私の相棒dragstarもっとバイクほしい乗りたい」とつづり、愛車のアメリカンタイプのヤマハ「ドラッグスター250」のシートに腰掛けている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「髪の色が写真のクオリティを高めてる」「かわいすぎね！！」「Sopretty」「相変わらず美しい」「