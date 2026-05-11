１１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りん（見上愛）ら、看護婦見習いたちが帝都医大病院での実習に入る。病院では、これまで患者の世話は看病婦と呼ばれる女性達が行っており、看護婦見習いのりんたちには厳しい目を向ける。シーツはしわしわ、換気もせず、病室は不潔。りんたちはその環境に驚く。バーンズ先生（エマ・ハワード）に連れられ、院長室に向かった実習生たち。院長の多田（筒井道隆）は「