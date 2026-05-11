アンソニー・ダン＆フィオナ・レイビー『ここでもなく、いまでもない』（久保田晃弘監修、千葉敏生訳、ビー・エヌ・エヌ）マルセル・シュオッブ『黄金仮面の王』（大濱甫、多田智満子、垂野創一郎、西崎憲訳、河出文庫）大滝瓶太『花ざかりの方程式』（河出書房新社）世界は一つしかない。だが、世界は一つしかないわけではない。コスパやタイパが支配するこの現実では、全てが課題とソリューションのペアに還元され、最適化の