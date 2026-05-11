中日は11日、7月24日のDeNA戦でドアラがプロデュースする『ドアラデー』を開催すると発表した。▼来場者プレゼント当日の観戦チケットを持っている来場者全員に『プロデューサードアラぷっくりサングラスシール』をプレゼント。（W約60mm×H約29mm）▼企画チケットプロデューサードアラがデザインされた「プロデューサードアラシリコンポーチ付チケット」を数量限定で発売。サングラスをかけたプロデューサードアラのデザインが