『ぜんぶ やりたい まにちゃん』（Gakken）よりまにちゃんには、やりたいことがたくさんある。だから月曜日には歌手、火曜日は消防士、水曜日は水泳選手……と次々新しいことに挑戦する。それはとても楽しそうで、パワフルで、何にも困っていない。でもまわりの大人たちは「どれがいちばん大事なの？」と聞いてくる。「ひとつに決めなきゃいけないの？」――大人もはっとさせられるようなこの言葉をキーワードに描かれた絵本が『