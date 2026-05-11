できればこの本を紹介したくなかった。当欄「子どもの本クラシックス」には規定があり、取り上げるのは故人の作品に限られている。今年三月、児童書の世界の偉大な先輩、山中恒が亡くなった。『あばれはっちゃく』『おれがあいつであいつがおれで』等、少年少女たちを熱狂させた山中作品は数知れない。中でも本書『ぼくがぼくであること』は、その醍醐味（だいごみ）（斬新な発想・噓〈うそ〉のない子ども像・胸躍る展開