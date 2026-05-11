たとえ恋人同士のささいな言い争いだとしても、感情任せな言葉を発すると相手をいたずらに傷つけてしまう恐れがあります。心ない一言が男性にとって心の致命傷となり、二度と関係を修復できないばかりか、「あの女は最悪だ」と周囲に悪口を流されることも…。そこで今回は、「スゴレン」の男性読者に行ったアンケートを参考にして、「彼女から言われてトラウマになるほど傷ついた一言９パターン」をご紹介いたします。【１】「最初