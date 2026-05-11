元ENHYPENのEVANが、6月に新曲を発表する。所属事務所BELIFT LABの関係者は5月11日、現地メディアを通じて、EVANが6月を目標に新曲リリースを準備していると公表した。【独自写真】“元ヒスン”がENHYPEN脱退後、初の公の場にヒスン改めEVANは去る3月、ENHYPENからの脱退を発表し、ソロアーティストとして活動すると発表していた。（写真提供＝BELIFT LAB）EVAN◇EVAN（元ENHYPENヒスン） プロフィール2001年10月15日生。本名イ・