1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを正直に綴るコラム連載「多面体道理論」。今回は公開されたばかりの出演映画『幕末ヒポクラテスたち』が若き医者たちの奮闘を描いた物語であることから、自身の医師との接し方にまで話が及んだ。＊＊＊僕も出演している映画『幕末ヒポクラテスたち』が、全国公開中です。この作品、1980年に公開