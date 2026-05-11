【書評】『コンテナ海運が世界を動かす』／松田琢磨・著／角川新書／1320円【評者】津村記久子（小説家）TEUという単位をご存じですか？これはコンテナ輸送の輸送量を示す。20フィートコンテナ1個分がすなわち1TEUであり、他に主に使われている40フィートコンテナや40フィートハイキューブコンテナ1個分は2TEUとなる。20フィート（6058ミリ）、40フィート（12192ミリ）というのは直方体であるコンテナの長辺のことを示し、幅