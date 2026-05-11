私事ながら、本欄で最も悩ましいのが〈ネタバレ〉だ。特にミステリーに関しては紹介文が事件の真相を推理しながら読む醍醐味を邪魔しないよう、恐る恐るまとめているのが現状だ。ところがそのネタバレを、乱歩賞作家・下村敦史氏はあえて逆手に取ってみせた。その名も『ネタバレあり 双紋島の殺人』である。物語は、〈当事者が記した衝撃の未解決事件〉〈読者は真相を暴けるか!?〉などと惹句が躍る話題の新刊をある人物が書