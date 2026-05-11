【書評】『彼女を死なせちゃダメですか？』／くらんけ・著／ブックマン社／1980円【評者】堤 未果（国際ジャーナリスト）私たちは、いつまで「死」をタブーという殻に閉じこめておくつもりだろう？日本では死を口にすることは「縁起が悪い」とされ、家族間でも話題にしにくい空気がある。死者への畏怖や、残された者の悲しみへの配慮から、言葉ではなく供養という形で静かに扱われてきたからだ。その後「死に場所」が家庭から