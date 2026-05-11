韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランドHERAから、2026年夏の新作ベースメイクが登場♡2026年6月5日（金）、「ブラック クッションメッシュパウダー」が全国発売されます。パウダーinクッションという新感覚*1 のアイテムで、毛穴レスな極薄ブラー肌を長時間キープ。さらに、グローバルアンバサダーのフィリックスが纏う新作リップカラーも同時に話題と