◇ナ・リーグフィラデルフィア6−0ロッキーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）フィリーズのブランドン・マーシュ外野手（28）が10日（日本時間11日）、本拠でのロッキーズ戦に「5番・左翼」で先発出場。4打数4安打で打率を・353まで上昇させ、メジャートップに立った。初回2死の第1打席で相手先発・菅野智之の直球を捉え、中前打を放つと、3回1死の第2打席はカーブを左前に運んだ。6回の第3打席は2番手・ハルバーセン