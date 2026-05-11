ジェジュン（40）が、実の父母とのエピソードを明かした。9日に放送された韓国の公営放送KBS2TVのトーク番組に出演し、思いを語った。ジェジュンは3歳の時に養子縁組で、9人兄弟の末っ子となった。養子縁組で家族となった両親と兄弟の愛情に包まれて育てられた。ジェジュンがその事実を知ったのはデビュー後だったという。ジェジュンは芸能界で成功して、大事に育ててくれた両親に60億ウォン（約6億円）の大邸宅を贈って話題になる