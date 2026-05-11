大館市では8日から9日にかけて根下戸新町や片山町の国道や警察署の敷地内などでクマの目撃が相次ぎました。8日夕方にはATMコーナーのガラスが割られる被害も出ています。大館警察署の調べによりますと8日午後5時5分ごろ、大館市片山町1丁目の国道7号にクマ1頭がいるのが目撃されました。クマの体長は約1.2メートルで、その後、午後5時半ごろにかけて大館市根下戸新町の大館警察署や付近の会社の敷地でも同様の大