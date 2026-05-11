高校生の息子の友達が泊まりにきた翌朝、アメリカ人のパパが作った朝食がフレンチトースト、パンケーキ、ポップタルトにフルーツと、まるでホテルのビュッフェのような光景に。3児の父であるAruchanさん（@aruchansenseinichijo）が、その様子をInstagramに投稿したところ、「すごすぎる」「自慢のパパ」といった声が寄せられています。【写真】本場アメリカの朝食！豪快パパの最高のおもてなしこの日は、高校生の息子さんの友達が