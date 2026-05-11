私はカナエ。妊娠してからつわりがひどくて寝込む毎日です。夫のキョウゴは、帰宅するなり「家事も仕事もできない役立たず」と私のことを罵倒してきます。かつて職場恋愛で結ばれたころのキョウゴは、優しくて頼りになる人でした。しかし私が退職して、つわりで苦しむようになってからというもの、随分と変わってしまいました……。優しかったキョウゴはもうどこにもいません。それなのに私には相談できる人もいません。孤独と悲し