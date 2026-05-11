園の送迎やちょっとした用事のとき、「ほんの1分だから」と子どもを車に残しても大丈夫なのか悩んだことはありますか？雨の日や荷物が多い日は、とくに迷う場面かもしれません。今回は「園の送迎で子どもを車に残すかどうか」という投稿に寄せられたママたちの声を紹介します。『園の送迎で、駐車場と玄関を往復すると1分くらい。私は下の子も連れて行くけれど、周りのママたちを見ていると車に残して行く人も多い。1分くらいな