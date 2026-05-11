＜リライアンス・マトリックス選手権 presented by エプソン最終日◇10日◇6735ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーは全競技が終了した。19歳のルーキー、チョルチェバ・ウォングラス（タイ）がトータル26アンダーで初優勝を果たした。【写真】いつもと雰囲気違う…髪を下ろした谷田侑里香トータル21アンダー・2位にゼン・リーチ―（中国）、トータル20アンダー・3位にマリエル・ガルディアーノ（米国）が続いた。出場