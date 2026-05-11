5月11日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 きょうは1日を通して晴れ、降水確率は0%と安定したお天気で、絶好の洗濯日和となりそうです。今日は強い日差しと暖かい空気の影響で、日中の気温は昨日よりさらに上がります。最高気温は熊本市や人吉市で27℃、阿蘇市乙姫で25℃、天草市牛深で26℃と、県内のほとんどの場所で「夏日」になる予想です。今朝の熊本市