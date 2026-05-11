【ロンドン＝平地一紀】卓球の世界選手権団体戦は１０日、ロンドンで男女決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れ、銀メダルを獲得した。女子は２―３で屈し、６大会連続の銀メダル。男子は０―３で押し切られ、２０１６年クアラルンプール大会以来、１０年ぶりの準優勝となった。次回大会は、２８年に福岡で開催される。中国超えにあと一勝に迫りながら準優勝に終わった２年前の韓国・釜山大会。女子日本の張本美和（木下グ