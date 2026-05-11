クルーズ船の寄港を受け、港で対応に当たる保健当局者ら＝10日、テネリフェ島/Hannah McKay/Reuters via CNN Newsource（CNN）ハンタウイルスの集団感染が発生したクルーズ船「MVホンディウス号」が現地時間の10日、乗客乗員147人を乗せてスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着した。スペイン保健当局によると、初日は19カ国の乗客ら94人が同船から退避した。乗客らは港に停泊したクルーズ船から小型ボートで島に上陸し、待