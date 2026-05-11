漫画家の倉田真由美氏が11日、Xを更新。お笑い芸人のいじめ告発について私見を述べた。芸人のいじめ問題をめぐっては、「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で、「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。名前は伏せてい