ヘンリー王子が今夏の英国への帰国を前に、妻メーガン妃に代わり「要求リスト」を送付して、王室関係者を激怒させていることが分かった。英紙エクスプレスが１０日、報じた。ヘンリー王子は７月に帰国し、２０２７年にバーミンガムで開催されるインヴィクタス・ゲームズの１年前のカウントダウンイベントとウェルチャイルド賞に出席する予定だ。メーガン妃が同行するかどうかは現時点で確認されていない。夫妻は、エリザベス