韓国SKハイニックス急騰、世界のハイテク企業から前例のない支援受ける 東京時間09:34現在 韓国総合株価指数 7840.05（+342.05+4.56%） 韓国株は急騰、SKハイニックスが10%上昇し史上最高値を更新。サムスン電子も最高値をつけている。 米ゴールドマンサックスは先日、韓国株の目標株価を9000ポイントに引き上げたばかりだが、すぐにも到達しそうな勢いだ。GSは今年すでに4回も韓国株の目標を引き上げている。