ドル円157円回復、ドル買い・円売り原油高で貿易赤字拡大懸念 米イラン戦争終結の見通しが立たず投資家心理が悪化している。有事のドル買いと原油高による貿易赤字拡大懸念で円が下落している。 ドル円は157円台を回復、ユーロ円やポンド円、豪ドル円は朝の下げを帳消し。時間外でNY原油は99ドル台に乗せている、米株とNY金は下落。