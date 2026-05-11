PDNは、BLUESOUNDのワイヤレス・ストリーミング・アンプ 「POWERNODEファミリー」の3モデル(POWERNODE N331、POWERNODE N330、POWERNODE EDGE N230)を、Dirac Liveに対応させた。なお、使用するためには、正規BLUESOUND販売店からDirac Liveキャリブレーションキット(測定マイク付き)を購入し、Dirac Liveソフトウェアライセンスも購入する必要がある。 最新のファームウェアにアップデートす