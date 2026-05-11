真っ赤に輝く初夏のトマトは、甘みと酸味のバランスが絶妙。そのまま食べても美味しいけれど、ひと手間加えると爽やかな旨みがさらに引き立ちます！今回はこの季節にぴったりのトマトレシピを厳選してご紹介します。■【人気レシピNo.1】見た目もおしゃれ！トマトとモッツァレラのカプレーゼ初夏のテーブルを華やかに彩るカプレーゼが堂々の第1位！真っ赤なトマトと真っ白なモッツァレラチーズが交互に並ぶビジュアルは、それだけ