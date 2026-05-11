俳優・藤山直美、高畑淳子らが共演する舞台『おだまり、お辰！』が10日、大阪・新歌舞伎座で開幕した。【写真】演技合戦！藤山直美＆高畑淳子明治期を背景に、笑って、泣いて、また笑う、ドタバタの人生喜劇。藤山、高畑のほか、吉田栄作、ベンガル、岡本圭人、そして柄本明と、日本演劇界を代表する実力派たちが舞台上で火花を散らす。上方のとある村で育ったお辰（藤山）、麟太郎（吉田）、銀蔵（柄本）の3人は、夢と恋と