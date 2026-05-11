NGT48の元研究生、高沢朋花（22）が11日までにXを更新。指定難病を患っていることを公表した。高沢は長らくSNSを更新していなかったが、「実は指定難病になってしまいSNSなどの芸能活動がしばらく出来ていなかったのですが」と書き出し、「1ケ月前に手術をして体調落ち着いてきたのでちょっとずつSNS動かしていこうと思ってます」とした。具体的な病名などは明かさなかったが「命に関わる病気ではないけど完治はせずこれからも付き