ジンズホールディングスが急反騰し年初来高値を更新している。前週末８日の取引終了後に発表した４月度の月次売上状況（速報）で、国内アイウェアショップの既存店売上高が前年同月比１０．５％増と３９カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 継続的な販促や店舗における接客強化施策により、顧客１人当たりの購買価格が向上したことに加えて、季節商材が売り上げを牽引した。また、インバウンド需要の