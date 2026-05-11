三菱自動車工業は急反発している。前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３兆２６００億円（前期比１２．５％増）、営業利益予想は９００億円（同１９．２％増）、最終利益予想は２５０億円（同２．５倍）としており、好感した買いが集まっている。前期の下期に連続投入した新型車の通年寄与や仕向け地の拡大により、販売台数は８５万７０００台