東洋合成工業が急反発し、年初来高値を更新した。同社は８日取引終了後、２７年３月期通期の単独業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比３６．３％増の５０億円としていることや、年間配当計画を前期比１０円増配の５０円としていることが好感されているようだ。 売上高は同１３．２％増の４７５億円を見込む。先端半導体関連需要の拡大による販売増加、原材料価格及び物流費などの上昇に対応した販売価格の見直しなどを