ＺＡＣＲＯＳは大幅安。前週末８日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１７６０億円（前期比１１．０％増）、最終利益を６５億円（同１５．７％減）と発表した。配当予想は３６円（株式分割考慮ベースで前期同額）とした。最終減益の見通しを示したことがネガティブ視されているようだ。 ＡＩ関連市場の急成長で増加する半導体パッケージ用層間絶縁材料の需要を捉えていく構え。利益面では前