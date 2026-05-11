サンワテクノスがストップ高となる３９５５円に買われ、上場来高値を更新。その後同水準でカイ気配のまま張り付いている。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１６．６％増の１７３０億円、最終利益は同２８．６％増の４２億円を見込む。また、前期の期末配当を従来の予想から２円増額したうえで、今期の年間配当予想は前期比８円増配の