ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅが物色人気を集めている。３０００円高はストップ高となる１万６４００円をつけた。前週末８日取引終了後、防衛装備庁から案件を受注したと発表した。モジュール型ＵＡＶ（ドローン）３００式を納入する。受注金額は約１億１５００万円で、納期は９月末の予定。同社にとって初の防衛装備庁向け案件という。会社側によると、今回納入する製品は現在発表済みの迎撃ドローンとは異なるもの