乃村工藝社に注目したい。同社は展示・商業施設向けディスプレー最大手。２６年２月期連結営業利益は前の期比４４．１％増の１２８億１８００万円と好調で最高益を更新した。大阪・関西万博関連に加え、民間投資やインバウンド需要が追い風となった。２７年２月期の同利益は前期比４．５％増の１３４億円の予想。万博関連の反動減はあるものの、都市再開発やインバウンド需要などが引き続き業績を押し上げることが見込まれ