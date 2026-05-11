ニコンが反落している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高７４００億円（前期比９．３％増）、営業利益１００億円（前期１１２４億４８００万円の赤字）、最終利益１００億円（同８６０億８８００万円の赤字）とし営業損益の大幅黒字転換を見込むものの、前週末まで６日続伸していただけにこの日は利益確定売りが優勢となっているようだ。なお、年間配当予想は前期比２０円減の２０円として